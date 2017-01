Paolo Guerrero se refirió a los rumores del fin de su relación con Alondra García Miró

Antes de viajar a Brasil, el futbolista Paolo Guerrero se refirió a los rumores sobre el fin de su romance con Alondra García Miró.

“Nunca he hablado de mi relación, ni te voy a hablar porque eso me lo quedo yo. Te pido que me respetes y que entiendas que nunca he hablado de mi relación y hoy en día tampoco voy a hablar”, declaró el futbolista a las cámaras de Amor de verano.