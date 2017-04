El delantero Paolo Guerrero pidió este domingo a sus seguidores que dejen de “crear algún tipo de conflicto”, pues su último video que publicó junto a sus hijos en Instagram se malinterpretó en la red social.

¿Qué fue lo que pasó? Paolo Guerrero publicó una grabación en la que se cepilla los dientes junto a sus pequeños para prevenir el mal aliento.

“El amor que se tiene por los hijos es único y trato de estar con ellos siempre, enseñarles y mostrarles que siempre se tienen que lavar los dientes por qué si no… les puede salir el mal aliento”, escribió el ‘Depredador’.

Inmediatamente, sus seguidores asociaron este sencillo e importante mensaje de salud bucal con Christian Meier, pero ¿qué tiene que ver? Recordemos que hace unos años, la actriz mexicana Edith González criticó al actor por tener mal aliento y se quejaba cada vez que debían hacer una escena de beso en la novela ‘Doña Bárbara’.

“Sin indirectas para nadie”

Luego de que decenas de seguidores comentaran su video,decidió editar su publicación para explicar que existen muchas personas “malintencionadas” que crean cosas donde no existe y pidió respeto a su vida privada.

“Por favor, les pido que dejen de crear algún tipo de conflicto, con este vídeo que subí a mi Instagram fue solo por qué siento la falta de ellos(mis hijos) y no por otra cosa, sin indirectas para nadie, solo les pido que respeten mi vida privada, mis hijos son los más sagrados para mí y hay gente muy mal intencionada queriendo crear algo donde no existe, en ningún momento me dirigí a alguien, RESPETEN!! Peace&love”, precisó Paolo Guerrero.

