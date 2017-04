Defiende a su engreído. Doña Petronila Gonzáles, madre de Paolo Guerrero, aclaró que el fin de la relación de su hijo con Alondra García Miró fue una decisión unilateral.

La supuesto romance que se habría iniciado entre la modelo nacional y Christian Meier no caído nada bien en la popular Doña Peta, quien señaló que no le da interés a la noticia.

“Ella no terminó, el que terminó la relación fue Paolo”, declaró la progenitora del futbolista al programa ‘Cuéntamelo Todo’. “A mí me igualito”, agregó con incomodidad ante las preguntas relacionadas a la presunta nueva relación de su ex nuera.

Cabe resaltar que, antes del pronunciamiento de la madre de Paolo Guerrero, Alondra anunció que se encuentra atravesando un buen momento.

“Estoy feliz y contenta. Disculpen, pero no hablaré de mis temas relacionados a mi vida personal, es algo que cuido mucho”, señaló el pasado miércoles en el Lima Fashion Weekend.

