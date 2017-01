Pablo Heredia: “Está aprobada la posibilidad de una película”

El argentino Pablo Heredia, quien interpreta al animador ‘Lucas’ en VBQ Todo por la fama, de América TV, anuncia que existe la posibilidad de que la novela sea llevada al cine.

Lanzaste el adelanto del videoclip de tu tema Manos vacías. ¿Cómo surgió tu incursión en la música?

No es la primera vez que saco un tema. Las canciones que se escuchan en Ven, baila, quinceañera las canto yo, pero “Manos vacías” es el tema que más me gustó y estamos grabando el videoclip.

¿Tu pareja, la actriz Alessandra Fuller, es la musa inspiradora para tus canciones?

Sí, ¡claro! Subí una parte del video a Instagram y Alessandra sale en el video. Lo estamos editando y, en diez días aproximadamente, empezamos a subir algunos videos.

¿Están planeando una gira musical con el elenco de VBQ?

Es la idea. Todavía no lo tenemos confirmado, pero es lo que se quiere hacer.

¿También piensan sacar un disco con temas de la novela?

Sí, pero ahora estamos grabando canciones. La idea es que se haga un disco. Hay 18 canciones, de las cuales ocho o nueve tienen mi voz.

¿Habrá tercera temporada de la telenovela?

Esperemos que sí. No puedo confirmarlo porque ni nosotros lo sabemos, pero calculamos que para abril terminará la segunda parte y empezaría una tercera temporada.

¿Es cierto que habrá una película sobre la telenovela?

Existe esa posibilidad y está aprobada. Esperemos que, para mediados del año que viene, exista la película. Tengo toda la fe en que se hará porque a la gente le gusta mucho.

Angie Arizaga y Nicola Porcella continúan en VBQ. ¿Consideras que actúan bien?

Más allá de las críticas, que me parecieron fatales, yo los veo con ganas, comprometidos y creciendo. Me gusta lo que veo, porque no es solo saber actuar o decir la letra, sino tiene que ver con el ángel. Uno los ve y se encariña.

¿Tienes alguna propuesta de actuación?

Hay una propuesta dando vueltas. Ya me han dicho que sí, pero no puedo decirlo aún hasta que salga.

¿Tienes proyectos con tu novia Alessandra Fuller?

Estoy feliz de haberla conocido, es un apoyo enorme que tengo aquí en Perú y en mi vida. Hay algunos proyectos.

*¿Hay planes de matrimonio? *

Por ahora no, estamos disfrutando el noviazgo. Paso a paso, ya que soy una persona a la que le gusta ir de a pocos. Tal vez eso pase en un futuro.

Por Mario Panta (mario.panta@peru21.com)