Nicola Porcella irritó a Tula Rodríguez con broma pesada [VIDEO]

El participante de ‘Esto es Guerra’, Nicola Porcella , entrevistó a Tula Rodríguez en ‘Estás en todas’. El capitán de las ‘Cobras’ no pudo evitar jugarle una broma a la ex bailarina y la hizo perder la paciencia.

“Yo soy tu hincha Tula, te sigo desde que tengo 5 años”, aseguró Porcella, a lo que Tula Rodríguez no reaccionó de la mejor forma y le respondió: “¿Me estás diciendo vieja?”.

La pareja de Angie Arizaga le pidió a Rodríguez que le firme unas fotos de antaño de la ex bailarina. Esto hizo que la entrevistada le dijera entre risas lo siguiente: “¿Quién es esa? Yo siempre fui actriz, no me hagas roche”.

El chico ‘reality’ insistió en que le firmara sus instantáneas y finalmente logró su cometido. Sin embargo, lo peor vino después, cuando fue invitado al spa de Tula.

“Te voy a llevar a un lugar donde estoy segura que vas a quedar hecho un papacito”. Y el ‘guerrero’ respondió: “¿A Amarige?(spa de Gisela Valcárcel, ex de su ahora esposo)”.

Esta respuesta hizo que la ex vedette explote y hasta bote de su casa a Nicola Porcella con tremenda lisura. “Ah no. Vete de mi casa, vete de mi casa mier…”

Finalmente, todo quedó en una broma entre ambos personajes de la farándula local.

