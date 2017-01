Nicola Porcella desea formalizar su relación con Angie Arizaga

El ‘guerrero’ Nicola Porcella reiteró su deseo por casarse con su pareja, la modelo Angie Arizaga y confesó que que es la mujer de su vida.

“Yo sí tengo ganas de casarme con Angie Arizaga, la amo y es la mujer de mi vida, pero vamos a ver. La verdad es que ella tiene varios proyectos y estoy feliz porque está logrando sus objetivos, porque es una chica que tiene un ángel que no lo tiene nadie. La cámara la ama y de verdad que estoy muy orgulloso de ella”, dijo emocionado Nicola Porcella a América Espectáculos.

A su vez, Nicola Porcella manifestó su alegría por ser el nuevo conductor del programa sabatino Estas en todas y asegura que esta experiencia le ayudará a seguir creciendo en la televisión.

“Ahora se me presenta esta oportunidad y estoy agradecido con la producción, con el canal y con todos porque de verdad me siento feliz de pertenecer a Estas en todas que es un programa increíble. Sé que es un programa de espectáculos… así que estoy feliz y creo que este programa se amolda a lo que soy yo mismo. Con esto se me ha abierto la oportunidad de seguir creciendo”, señaló Nicola Porcella.