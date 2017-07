Netflix: ¿'Sense8' continúa? La directora de la serie dejó la opción abierta

La directora de la serie de Netflix ‘Sense8’, Lana Wachowski, manifestó su felicidad mediante una emotiva carta publicada en Facebook por el nuevo capitulo de dos horas que se emitirá en la temporada 2018 como despedida de la serie, que no tuvo el impacto que se esperaba y fue cancelada.

“Es un placer inmenso para mí y para Netflix (créanme, ellos aman el show tanto como nosotros, pero las cifras siempre han sido un reto) anunciar que tendremos otro especial de dos horas que será estrenado el próximo año”.

Pero Wachowski también se expresa con bastante tristeza por la cancelación de la serie, que, según cuenta, la llevó a la depresión.

“Luego de saberse la noticia de que ‘Sense8’ no continuaría fue tan intenso, que me encontré en un momento donde no pude ni siquiera abrir mi correo electrónico. Confieso que caí en una depresión muy fuerte”, dijo la también creadora de Matrix.

La mayor de las hermanas Wachowski agradeció a los fans de la serie por su apoyo. “Me hicieron entender que aunque casi siempre estas decisiones son irreversibles, la verdad es que eso no siempre es cierto”, señaló, dejando abierta la opción de que la serie continúe.

“Si es que esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabes lo que vendrá”, escribió la directora de ‘Sense8’. ¿Sera realmente el final de la serie?

