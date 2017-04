Natalie Vértiz no siente celos por el beso que le dio Yaco Eskenazi a Milett Figueroa [Video]

La modelo y esposa de Yaco Eskenazi, Natali Vértiz aseguró no sentir celos por el beso que le dio el ex líder de ‘los leones’ a la exuberante modelo Milett Figueroa en la novela ‘Solo una madre’.

“Así como con Milett, he visto darse besos con María Gracia Gamarra en ‘Mi amor el wachimán’, no es nuevo para mí. Yako aparte de ser conductor es actor. Yo respeto su trabajo, es recontra profesional. Así que no tengo ningún problema”, señaló Natalie a América TV.

La integrante de ‘Esto es guerra’ señaló que no vio los detalles del beso pero que sabe que su esposo es un profesional.

“Obviamente no voy a ver todos los detalles del beso pero yo sé que él me ama, y yo lo amo. Y la verdad que no importa. Él es actor, sería una pesada y le estaría cortando las alas, si me pongo en el plan de celosa”, declaró la modelo.

Natalie Vértiz añadió que seguirá alentando y acompañando a Yako Eskenazi durante sus presentaciones en el reality de baile ‘El gran show’.

