Entre tantas especulaciones entre el tipo de relación que mantienen Alondra García Miró y Christian Meier. Perú21 habló con Natalie Vértiz acerca de la supuesta pareja.

Cabe resaltar que las modelos se encontraron hace unas semanas con el ‘Zorro’ en ‘Cirque Du Soleil’, en Argentina.

“La verdad no tengo idea, pasó después del viaje. He visto que ella estuvo en Miami y al parecer él también. Uno nunca sabe, los dos están solteros”, señaló la esposa de Yaco Eskenazi.

Vértiz indicó que “las cosas pasan por algo y el destino ya está escrito”. “Se le ve feliz. Espero que encuentre el amor de su vida”.

La modelo defendió a su amiga por las críticas sobre su peso. “Es una chica ‘fit’ y hace deporte. A mí también me critican por eso. Uno puede criticar mucho, pero no saben la verdad de cada persona. A mí me parece que está regia”, manifestó.

