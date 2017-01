Natalie Portman se define feminista y estas son sus razones

Ahora es ‘Jackie’, en la película que reconstruye los días siguientes al asesinato de JFK. La actriz Natalie Portman, nominada al Oscar a mejor actriz por ese papel, explicó a El País por qué se definía como feminista.

Y ella responde:

No sé cómo definirlo, es una buena pregunta. Y, por supuesto, soy feminista. Me imagino que la base es que las mujeres deberíamos tener las mismas oportunidades y recibir el mismo trato que los hombres. La primera dama no se definía como feminista, pero hizo muchas cosas que lo eran, en especial de las que habla esta película, como hacerse cargo de su propia historia y la de su marido, escribiéndola ella misma. Eso es algo muy moderno y sufragista. Ella creó la historia que quería que se contara y que aún seguimos contando hoy, aunque no fuera la verdad absoluta.