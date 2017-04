La actriz Flavia Laos se lució sin una sola gota de maquillaje en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La actriz de ‘Ven Baila Quinceañera’ se grabó para sus miles de seguidores.

Flavia Laos se grabó mientras se realizaba un cambio de look en un centro de belleza, y ella misma que su cabello parece una “tela de araña”.

Cabe recordar que la popular actriz fue duramente criticada por los constantes retoques y filtros a los que somete todas las fotos que publica en su cuenta de Instagram.

Al respecto, la actriz respondió: “Cuando uno hace deporte y come sano y se suplementa bien, los resultados van apareciendo. Yo voy haciendo eso ya casi 1 año, 5 a 6 veces por semana y todos han podido ver el cambio.. y para los que me critican diciendo que así no es mi cuerpo”.

Flavia Laos dejó callados a sus críticos asegurando que todo lo que se ve en sus fotos es real y fruto de una vida sana, llena de ejercicios y diferentes suplementos nutricionales.

