Alvaro Treneman

Milett Figueroa evitó declarar sobre los rumores que relacionan sentimentalmente a Alondra García Miró con Christian Meier .

En declaraciones a Perú21, la modelo, quien en el pasado afirmó que salió durante dos meses con el cotizado actor, no quiso hacer comentarios sobre el tema y respondió cortante.

“Les mando muchos saludos a las parejas y que sean muy felices. No he visto más de eso, no comento nada más que no sea de mi trabajo”, sostuvo después de participar en la cuarta gala de ‘El Gran Show’.

“A Alondra la conozco y le deseo que sea feliz con cualquier persona”, dijo la modelo, evitando mencionar a Christian Meier.

Sí tuvieron algo

Pese a que el actor la negó, Milett Figueroa aseguró en el programa de Magaly haber estado involucrada con Christian Meier.

“Nos agarrábamos de la mano. Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami, y yo estaba en Perú. Él quería que yo vaya a vivir allá con él para que estudie actuación. Yo creó que él quería formalizar”, dijo en aquel entonces.

