Millet Figueroa respaldó el ingreso de su pareja a Esto es Guerra

La modelo Millet Figueroa aseguró que fue ella quién convenció a su pareja Patricio ‘Pato’ Quiñones para que ingrese al reality Esto es Guerra. Además, aseguró que su desempeño en la competencia dará que hablar.

“Yo le he dicho ‘Prueba. Si te gusta te quedas, sino no te quedas. Es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo’. Son retos que te pone el camino y el ya lo rechazó dos veces, pero esta vez le dije prueba y por algo pasan las cosas. Se va a divertir mucho, él es auténtico”, manifestó Milett Figueroa a las cámaras de América Espectáculos.

A su vez, Milett Figueroa señaló que no tendría problemas en que emparejen en la competencia a su pareja el ‘Pato’ Quiñones con la ‘guerrera’ Melissa Loza, ya que ella confía mucho en él.

“No tengo ningún problema con nadie. Le he dicho que no tenga reparos si le ponen con alguien u otra persona, no tengo ningún problema, baila con quién quieras, juega con quién quieras. Yo confío en él, por algo estoy con él”, dijo muy segura Milett Figueroa.

Cuando se le consultó por la relación entre su familia y su actual pareja el ‘Pato’ Quiñones prefirió no entrar en detalles y solo dijo que esta “manejando todo de la mejor manera”.