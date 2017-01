Milett Figueroa se enfrentará a Melissa Loza [VIDEO]

La modelo Milett Figueroa aseguró que no tendría problemas en reforzar a su pareja Patricio ‘Pato’ Quiñones y a Korina Rivadeneira en el duelo de baile que sostendrá este viernes contra Melissa Loza y el bailarín Lucas Piró en el programa Esto es guerra.

“Me encantaría reforzarlo porque definitivamente él (Patricio Quiñones) es un gran bailarín y Korina Rivadeneira es una gran competidora y me encantaría reforzarlos, pero habría que ver los horarios de la novela si me dejan, porque estamos grabando desde las 7 de la mañana. Si me dejan ensayar y grabar lo haré”, comentó Milett Figueroa a América Espectáculos.

Cabe resaltar que Melissa Loza también se quiere reforzar para este duelo de baile contra Milett Figueroa y para ello quiere invitar a la bicampeona de El gran show Rosángela Espinoza.

“Me parece lindo (competir con Milett Figueroa) es un duelo que promete. A mi me gusta bailar, pero en realidad vamos a ver que pasa, me gustaría invitar a Rosángela Espinoza, pero vamos a ver si puede por sus tiempos y si no, buscaremos una segunda opción”, señaló la popular guerrera.