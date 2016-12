Milett Figueroa resta importancia a críticas de Tilsa Lozano

La modelo Milett Figueroa * evitó darle importancia a las críticas de su colega Tilsa Lozano, quien dijo no entender el por qué ella ganó el concurso internacional Miss Supertalent porque se trata de demostrar el talento.

“No lo sé, no he escuchado nada (las críticas de Tilsa). Yo siempre estoy arriba y adelante con todo. En verdad si uno no se ríe de uno mismo ¡imagínate! Yo feliz, igual gané y sigo aprendiendo miles de cosas. Tengo el cariño de mi gente y estoy contenta porque cada logro para el Perú es bueno…No hablo de terceras personas, no estoy al tanto de eso (el video de Tilsa con el título ‘Desubicadas’), solo estoy feliz por los logros”, declaró Milett Figueroa al programa ‘América Espectáculos’.

Milett Figueroa se refirió a la oferta que recibió su pareja, el bailarín Patricio Quiñones, de integrarse al reality ‘Esto es guerra’.

“Sí, eso lo contó Cathy Saenz (productora) que ella fue quien llamó a ‘Pato’ y él le dijo que no, porque no es su mundo, no es su hábitat y, ya saben, ambos por su lado, pero juntos”, agregó Milett.

La modelo se prepara para grabar la telenovela ‘Solo una madre’ que producirá Michelle Alexander para América Televisión.