Milett Figueroa respondió de forma irónica a los comentarios de Tilsa Lozano [VIDEO]

Tras los comentarios de Tilsa Lozano, quien señaló que Milett Figueroa “es mucho para Patricio Quiñones”, la modelo decidió responderle restándole importancia a los calificativos de ‘la vengadora’ y defendiendo la química que tiene con su pareja.

“No tengo nada que decir porque no he escuchado sus comentarios y no tengo porque escucharlos. No puedo hablar de lo que no sé. No he escuchado, no escucharé y no me importa (lo que diga o piense). Estoy ensayando todos los días y no tengo tiempo para ver televisión ni nada”, señaló la integrante de ‘El gran show’.

Milett descartó que la lesión que sufrió su pareja de baile – en la última gala de El gran show – no los alejará de la pista.

“Lo que más me importa es que (Patricio) esté bien y saludable porque su terapeuta le ha dicho que si no para ahorita no podrá bailar por cuatro meses. Su lesión es grave, pero sé que no me dejará sola. Hemos salido de peores y este sábado haremos un baile espectacular”, dijo Milett Figueroa.

