Milett Figueroa: "Quiero ser villana de telenovela"

La novel actriz Milett Figueroa aseguró que ya se siente preparada para tener roles protagónicos en una telenovela.

“Definitivamente sí puedo. He hecho varios personajes, pero nunca de la antagónica, así que me gustaría probar de mala. Me encantaría ser la antagonista de alguna telenovela. Siento que ese papel es el que más queda en el recuerdo de la gente”, declaró ‘Milechi’.

También Figueroa contó que tiene planes para trabajar en películas. “Hay conversaciones con el director con el que rodamos ¡Qué difícil es amar!, pero no puedo adelantar nada… Con Al filo de la ley 2 todavía no confirmo mi participación”, indicó.

Por otro lado, Milett mencionó que, por el momento, no pretende postular al Miss Perú. “No está entre mis planes ahorita. En mente tengo ganar El gran show y otras prioridades, pero si cuento, me puede pasar lo mismo que Colorina (en la que ya no será protagonista)”, dijo.