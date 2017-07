Se lanzaron 'misiles' y ahora Milett Figueroa no descarta tomar un café con Tilsa Lozano

Pese a los dimes y diretes que ha protagonizado con Tilsa Lozano , la modelo y actual participante de ‘El Gran Show’, Milett Figuero no descartó sentarse junto a la ex ‘Vengadora’ para tomar un café y hablar de sus desavenencias.

“La verdad nunca me he sentado a tomar un café con ella y ahora tampoco lo he pensado, pero quizás en algún momento. Todos somos seremos humanos y cometemos errores”, señaló Milett Figueroa para ‘América Espectáculos’.

La modelo justificó las lágrimas que derramó su pareja Patricio Quiñones durante una entrevista en el programa sabatino ‘El reventonazo de La Chola’.

“Él es súper sensible, la gente que no lo conoce pueden pensar que él es frío… Pero yo sí lo conozco y su familia también y sabe que es súper sensible. En una entrevista tan transparente, de repente entregó su corazón”, explicó Milett.

