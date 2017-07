Milena Zárate sobre supuesto romance con Maicelo: "Solo hay feeling, cariño y confianza"

Continúan los rumores que unen amorosamente a Milena Zárate y a Jonathan Maicelo tras su última aparición juntos para ‘El Gran Show’. Sin embargo, la colombiana echó por tierra estas especulaciones en diálogo con Perú.21.

¿Tienes una relación sentimental con Jonathan Maicelo?

-Sería complicado explicar a cada uno que solo tengo una amistad con Jonathan. Mientras esto no afecte nuestras vidas, me baño en aceite ante lo que digan.

Sin embargo, ¿hay quienes insisten en esta unión amorosa?

-Qué lo crean… no me importa la opinión de gente con mala leche.

¿Nunca te ha pretendido?

-Entre nosotros solo hay ‘feeling’, cariño, confianza y respeto como amigos. No me molesta que me relacionen con Maicelo porque tampoco me están vinculando con un loco, pero tampoco podemos asumir una relación donde no la hay.

¿Es cierto que lo acompañarás a Estados Unidos, donde en breve comenzará a entrenarse?

- No está confirmado. ¿Qué si solo lo distraigo? Ese fue un invento de un programa de espectáculos… Yo jamás tuve acceso a la zona donde él entrenaba para esa pelea (con Ray Beltrán). Nunca fui a distraerlo, solo a apoyarlo.

¿Cómo nació su amistad?

- En un programa en el 2015. Hicimos química y luego comenzaron a contratarnos como dupla y vimos que funcionábamos.

