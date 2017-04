Le dijo de todo y no salió bien parada. Milena Zárate denunció públicamente a Edwin Sierra acusándolo de no pagar a tiempo la pensión de alimentos para la hija que tienen ambos.

La colombiana manifestó que el cómico es irresponsable y además, que se desaparece por largas temporadas, dejando olvidada a su hija por estar junto a su nueva pareja.

“La realidad es que él no quiere a su hija… aparece cuando le da la gana y pone inestable a mi hija”, señaló la modelo. “Yo no le puede decir a mi hija que su papá no viene por que no la quiere…solo le digo que su papá está ocupado”, reveló.

Tras la grave denuncia presentada por Milena Zárate, Edwin Sierra no se quedó callado. El cómico no quiso brindar declaraciones, pero mostró documentos donde se registra que sí cumplió con los pagos para la niña.

Además de las boletas, donde se registra el depósito de 5.500 nuevos soles para la madre de su hija, hizo público el documento donde se especifica que tras su separación, Milena Zárate se quedó con un moderno automóvil y un departamento.

Más información

