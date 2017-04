Mikel Erentxun: "Me alegro mucho por Christian" [VIDEO]

El cantante español Mikel Erentxun, quien hoy toca con el grupo Duncan Dhu en el Festival Vivo x el Rock 9, en el Estadio Nacional, comentó la relación sentimental de su amigo, el actor Christian Meier, con la modelo Alondra García Miró.

“Mañana (hoy) Christian me la presentará (a Alondra), es lo que me imagino. Me alegro mucho por él, yo siempre me alegro mucho por mis amigos. ¿Si cantará en el concierto? No lo sé, quizás lo engañemos y lo empujemos al escenario. Pelo Madueño sí va a cantar, con él sí hemos ensayado”, declaró Mikel a Perú21.

Erentxun no descartó grabar un nuevo tema con Meier en el futuro. “Ahora que él ha vuelto a la música todo es posible. Tiene que ser para un disco mío o para un futuro disco suyo. Me gusta hacer colaboraciones con gente que admiro y a él lo admiro mucho”, agregó.

Este año el cantante lanzará su nuevo disco, El hombre sin sombra, del cual se extrae el tema Cicatrices. “Es un disco más optimista, una respuesta a mi álbum Corazones… Con respecto a Duncan Dhu, tenemos dos conciertos más y volveremos en el 2018”, concluyó.

