Los conductores de ’90 Matinal’ de Latina, Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca protagonizaron un divertido momento en vivo durante la emisión del noticiero.

Please enable Javascript to watch this video

Luego de que se transmitiera un reportaje sobre la operación Chavín de Huantar, el popular “*Mijaelitus*” —como lo llaman los cibernautas— lanzó un comentario hacia Medina. “Magaly, no me robes cámara pues. No te me vuelvas a cruzar. Continuamos con la información”.

Estas palabras de Mijael Garrido Lecca dejaron a Magaly Medina momentáneamente en shock. Sin embargo, la popular “Urraca” le respondió rápidamente: “Pensé que estábamos grabando para El Wasap de JB”, comentario que desató la risa de todos los presentes.

Como se sabe, Magaly y Mijael tienen sus respectivas imitaciones en el programa del cómico Jorge Benavides, Mascaly Metida y Yucael. Ellos siempre traen diversión con sus ocurrencias, la última siendo una donde Yucael trató de renunciar al noticiero y Mascaly no lo dejó.

Te puede interesar

Esta es la dieta que mantiene en forma a Magdyel Ugaz https://t.co/RnxpXE1CXv pic.twitter.com/Pssul3LoER — Diario Perú21 (@peru21noticias) 18 de abril de 2017