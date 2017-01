Michelle Soifer sobre ‘ampay’ de Erick Sabater: "Le deseo lo mejor y punto"

Luego que se emitieran imágenes de Erick Sabater besando a una colombiana en su viaje a Cartagena en el programa Amor de verano, su ex pareja Michelle Soifer aseguró que le desea lo mejor.

“Ahora dicen que tiene un ‘ampay’, (pero) no es ‘ampay’, porque Erick está soltero. ‘Ampay’ es cuando tiene una novia y lo pillan con otra, pero no, Erick es un chico soltero, le está yendo muy bien, le deseo lo mejor y punto”, contó Michelle Soifer a América Espectáculos.

Por otro lado, Michelle Soifer indicó que actualmente está soltera, pero que tiene pretendientes y está conociendo gente.

“Yo estoy tranquila, hay galanes dando vueltas y estoy conociendo gente (…) Si viene el amor ahora está bien. Yo no soy una persona que voy a decir no es momento para enamorarme”, contó Michelle Soifer.

Además, Michelle Soifer agregó que aún mantiene una amistad con Kevin Blown, con quien fue vinculada sentimentalmente. “Seguimos siendo patas, le deseo lo mejor. Es un excelente chico, no tengo por qué perder su amistad. Él no ha hecho nada malo, solo me dio su amistad y viceversa”, añadió.

