Michelle Soifer se pronunció por el beso de su ex Erick Sabater con otra mujer

La integrante de Esto es guerra, Michelle Soifer no se quedó callada, y se refirió al beso que protagonizó su ex pareja, Erick Sabater y una de las ganadoras del reality The Choice, quien tuvo una cita con el dominicano gracias al concurso.

“Primero, a rey muerto, rey puesto. Segundo, yo no tengo por qué estar viendo que Erick se esté besando con otras chicas ni haciendo notas con él”, señaló Michelle en el programa ‘En boca a todos’.

“Ya su momento pasó, yo le deseo lo mejor ahora con su nueva ‘víctima’. Ya es plato repetido para qué lo comería”, agregó la cantante.

Pese a que Sabater regala sus besos a la joven arequipeña, aseguró que ahora a la popular ‘Michi’ le cobraría US$500 y solo por un piquito.

