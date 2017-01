Kevin Morán @kevac11

En realidad es una historia de desamor. De cómo decirle una y otra vez a la misma persona que el cariño se acabó, que se mantienen los buenos recuerdos y que la libertad hace posible cantar, bailar, aparecer en realitys y besarse con las personas que uno quiera. O quizás es todo un show.

Michelle Soifer ya no ama a Erick Sabater. Y él tampoco la quiere. Los clips con besos hacia otras mujeres lo demuestran. Entonces, ¿por qué seguir hablando de ello?

El programa Cuéntamelo Todo presentó esta mañana una secuencia en la que se trataba de presentar la versión del chico reality Erick Sabater sobre las causas del término de la relación de tres años. Hace ya tres meses que rompieron, pero la televisión sigue buscando pistas del amor (o el desamor).

Aparece luego *Kevin Blow*— muy sereno en comparación de su compatriota Sabater—, quien supuestamente se besó hace poco con Soifer. Ella lo ha negado en reiteradas ocasiones.

El Show.pe presenta una nota en la que se indica que Erick Sabater “desenmascara” a Michelle Soifer y que también este le dijo “lo más doloroso”. Pero en el programa, Michelle Soifer no parece sorprendida o dolida.

“Cuando le dije que no había forma de que regresáramos me dijo: ‘Qué quieres que haga para que se acabe todo esto. Dime qué tengo que hacer o de qué personas me tengo que alejar’. En otras palabras, ella quería que dijera con mis palabras ‘oye, aléjate de Kevin’. Yo nunca le dije eso. Ella quería escuchar ‘aléjate de todo el mundo’”, expresó Sabater.

Y siguió, show es show, amor es amor: “Con Michelle Soifer no estoy. No voy a regresar y pasó”, aseveró. ¿Alguien le estaba pidiendo volver?

Soifer no se quedó callada (nunca lo hace, verdad): “Me acabo de enterar de que Erick me ha dicho no, nunca más, ya fue. Erick, eso lo sabemos hace rato nosotros”.

“Terminamos la relación, ya lo sabemos”, insistió Soifer y dijo que Sabater quiere hacerle creer a todos “que yo soy la única que quiere seguir”.

“Me dijiste que tengo que alejarme de Kevin, no me mientas. Yo no tengo ninguna intención de reconquistarte o enamorarte. Hicimos muchas cosas para que la relación no vaya más”, señaló tras asegurar que no sostiene un amorío con su compañero Kevin Blow, pues lo considera un gran amigo.

Más reacciones y sinceridad no se pueden conseguir en la TV nacional. Todo acabó. ¿Seguirá la novela?

