Michelle Rodríguez: La rebelde y sensual protagonista de 'The Fate of the Furious' [FOTOS]

La rebeldía y sensualidad de Michelle Rodríguez está de vuelta en las pantallas de cine gracias a su papel en ‘The Fate of the Furious’, la octava entrega de la adrenalínica saga *‘Rápidos y Furiosos’*.

En esta ocasión, la actriz estadounidense de ascendencia dominico-puertorriqueña interpreta nuevamente a Letty, la bella pareja de Dominic Toretto (Vin Diesel); sin embargo, ahora aparece en el bando contrario junto a Cipher, la villana protagonizada por Charlize Theron.

Rodríguez, de 38 años, participa en esta película junto a Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Elsa Pataky, Tyrese Gibson, Kurt Russell y Jason Statham, entre otros destacados artistas.

A pesar que su talento y coraje resalta en la principal industria cinematográfica del mundo, ella se considera ‘rara’ dentro de Hollywood.

“Yo no encajo aquí (en Hollywood). Yo entré por la puerta de atrás. Simplemente estoy trabajando porque tengo muchos amigos que me quieren y hacemos magia juntos. Pero este no es mi mundo, para nada”, señaló a Efe.

