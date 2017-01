Michelle Alexander le dio este consejo a Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo

No se calló nada. La productora Michelle Alexander opinó sobre la relación de Christian Domínguez con la bailarina Isabel Acevedo, luego de que el cantante confirmó que son pareja.

“A los amigos tienes que aceptarlo como son. Yo no soy su mamá, ni soy quien, para aconsejarlo, pero si me permito decirle algunas cosas. Al final es su vida”, dijo Michelle Alexander en una entrevista en El Reventonazo de la Chola Chabuca.

“Lo único que yo espero es que no le saque una academia de baile. A Christian yo lo quiero mucho, tiene todos los defectos del mundo, pero tiene un corazón muy grande”, apuntó.

Además, la productora indicó que le hubiese gustado que se amisten Karla Tarazona y Christian Domínguez, y le mandó un consejo al cantante.

“A mí me hubiera gustado que se amisten (Karla Tarazona y Christian Domínguez), pero finalmente no sé qué problemas habrán tenido, nadie sabe los problemas de pareja. Y si no es, no es. Que sea feliz y que cuide su platita, no más le digo”, aseveró Michelle Alexander.

