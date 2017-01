Michael Keaton reveló por qué nunca volvió a interpretar a Batman

Luego de casi 25 años, el actor Michael Keaton reveló por qué decidió no seguir poniéndose el traje de Batman en la popular saga cinematográfica.

[Michael Keaton será el nuevo villano de nueva entrega de ‘Spiderman’]

Según contó a The Hollywood Reporter, la razón fue porque no le gustó el guión que le presentó el director Joel Schumacher, quien entró en reemplazo de Tim Burton. “Apestaba”, aseguró Michael Keaton. “El guión no era bueno. No podía entender por qué Schumacher quería hacer eso”, agregó.

[Michael Keaton: Revelan primera imagen del actor como el fundador de McDonald’s]

Según contó, asistió a varias reuniones de la película e incluso fue “educado sobre ciertas cosas”, pero que realmente no le gustaba lo que el director tenía en su mente.

“Sabía que sería un problema cuando él dijo: ‘¿Por qué todo tiene que ser tan oscuro?’”, aseguró Michael Keaton, y agregó que hizo lo correcto, ya que la cinta ‘Batman forever’ fue la que introdujo el cuestionado traje del ‘Hombre murciélago’ que tenía pezones.