Michael Jackson: Capítulo de la serie sobre el cantante no se emitirá por quejas de su hija

Un capítulo de la serie de televisión Urban Myths: A Brand New Collection of Comedies, el cual cuenta pasajes de la vida de Michael Jackson, no se emitirá a raíz de las quejas de la hija del ‘Rey del pop’, quien asegura que se encuentra “increíblemente ofendida” por las escenas que se muestra.

De acuerdo con el comunicado difundido por la cadena Sky Arts, los realizadores del guion de la serie expresaron que “nunca pretendieron ocasionar ninguna ofensa”.

¿Pero de qué se trata el polémico episodio? El capítulo cuenta el viaje que realiza Michael Jackson por la carretera de Nueva York a Los Ángeles junto con Marlon Bradon y Elizabeth Taylor tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre.

Tras esta medida, el actor que personifica al cantante que murió a los 50 años en junio de 2009 —Joseph Fiennes— declaró que se encuentra conforme con lo acordado y que “apoya totalmente la decisión”.

Como se recuerda, Paris Jackson —hija de Michael Jackson— utilizó las redes sociales para hacer sabe su malestar acerca de la narrativa que se tocó en el capítulo. En declaraciones a la Agencia EFE, comentó que:

“¿Dónde está el respeto? Se dejaron sudor y sangre durante años para crear legales profundos y destacables. Un retrato vergonzoso”.

