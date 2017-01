Michael Jackson: Alistan filme sobre últimos días del ‘Rey del pop’

El canal de televisión estadounidense Lifetime se encuentra en preparativos para realizar una película basada en los últimos años del fallecido cantante Michael Jackson, contados a través de las vivencias de sus guardaespaldas de confianza, Bill Whitfield y Javon Beard.

La historia estará basada en el libro Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days, en el que narran cómo los guardaespaldas protegían a la familia Jackson hasta el día de la muerte del cantante en 2009.

El papel protagónico lo tendrá el imitador de Jackson, Navi, quien hará su debut como actor en la filmación, así como Chad L. Coleman, de la serie The Walking Dead, quien interpretará a Bill Whitfield. La dirección estará a cargo de Dianne Houston y la producción de Suzanne de Passe.

El rodaje de la película –que tiene como nombre tentativo Searching for Neverland– se iniciará en febrero en Los Ángeles, y se espera que culmine a fines de mayo.