Uno de los momentos más destacados de la noche de entrega de los Globos de Oro fue la intervención de la actriz norteamericana, Meryl Streep.

La reconocida artista de Hollywood recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille por toda su carrera y aprovechó el momento para lanzar duras críticas en contra del presidente electo, Donald Trump.

Si bien no pronunció el nombre del próximo mandatario de Estados Unidos recordó cuando él era candidato y, entre otras cosas, se burló de un periodista discapacitado de The New York Times: “El irrespeto invita al irrespeto, la violencia incita la violencia”, concluyó.

De igual manera, se refirió al valor de los inmigrantes recordando el origen de varios actores nominados, tales como Sarah Paulson, Sarah Jessica Parker, Amy Adams, Natalie Portman, Ruth Negga, Viola Davis, Dev Patel y Ryan Reynolds.

“Así que Hollywood está lleno de extranjeros y gente de afuera y si los expulsamos a todos tendremos nada que ver salvo fútbol americano y artes marciales mixtas, que no son artes”, sostuvo Streep.

Lee su discurso completo

A continuación, les dejamos el video y discurso completo de la famosa actriz holywoodense.

“Gracias a la prensa extranjera de Hollywood. Todos los que estamos aquí pertenecemos a varios de los sectores más vilipendiados del mundo, piensen en ello: Hollywood, extranjeros y la prensa. ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿Qué es Hollywood? Gente de un montón de sitios. Yo nací y fui educada en los colegios públicos de Nueva Jersey, Viola nació en Carolina del Sur, Sarah Paulson nació en Florida criada por una mujer soltera, Sarah Jessica es una de 7 u 8 de una familia de Ohio, Amy Adams nació en Vicenza, Italia, y Natalie Portman nació en Jeruslalén, donde se dan certificados de nacimiento. Y la bella Ruth Negga nació en Addis Abeba en Etiopia fue criada en Irlanda, Ryan Gosling como casi toda la gente simpática nació en Canadá, y Dev Patel nació en Kenia y fue criado en Londres y está aquí por interpretar a un indio criado en Tanzania. Hollywood está lleno de forasteros y si los echas a todos no tendrás nada que ver salvo fútbol y artes marciales que no son arte.

El único trabajo de un actor es representar las vidas de personas diferentes y haceros sentir lo que se siente. Ha habido muchas interpretaciones potentes este año. Trabajos que nos han dejado sin aliento. Pero este año ha habido una que me ha impresionado. Y no porque fuera buena, no había nada de bueno en ella, pero fue efectiva e hizo su trabajo. Hizo que todo su público se riera. Fue ese momento, en el que la persona que luchaba por sentarse en el asiento más respetado del país imitó a un reportero discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y en la capacidad de defenderse. Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza. No era una película, era la vida real. Y ese instinto de humillar cuando además lo ejemplifica alguien con una plataforma pública, con ese poder, se filtra a todos los ámbitos, le da permiso a otras personas a hacer lo mismo. La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia invita a la violencia. Cuando los poderosos utilizan su poder para acosar a otros, todos perdemos.

Y esto me lleva a la prensa, necesitamos a la prensa, que saque a la luz todas las humillaciones. Por eso los fundadores consagraron la prensa y sus libertades en nuestra constitución. Por eso pido a todos aquí que apoyemos a nuestros periodistas, ellos nos van a necesitar a nosotros para salvaguardar la verdad.

Una cosa más. Un día, que estaba en plató quejándome por trabajar después de la cena o más horas de las que esperábamos o algo así, Tommy Lee Jones me dijo: ¿No te parece que es un privilegio el ser actor? Sí, lo es, y todos nosotros nos lo tenemos que recordar y la responsabilidad que tenemos en términos de empatía. Tenemos que estar muy orgullosos del Hollywood que representamos aquí esta noche. Como mi queridísima amiga, la princesa Leia, me dijo una vez: coge tu corazón roto y transfórmalo en arte”.

