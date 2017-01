La participante de Esto Es Guerra, Melissa Loza, no quieren que le pregunten más sobre las críticas a su edad que inundaron las redes sociales.

La popular ‘Diosa’ aseguró, visiblemente fastidiada, que ya habló suficiente del asunto y que le parece un tema ‘trillado y sin fundamentos’.

“Ya se habló, ya dije lo que tenía que decir. Me parece medio tonto. El tornillo que siempre sobre sale tiene que ser martillado”, remató.

Días atrás, Melissa publicó en su cuenta de Instagram un meme con el que buscó silenciar a sus detractores.

“La edad no es impedimento para hacer lo que te gusta, si aun tienes la fuerza para hacerlo y es lo que a una le apasiona. Así de sencillo, no hago caso a las críticas. Si no te gusto no me veas”, escribió en la leyenda de la imagen.