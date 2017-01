‘Melcochita’ regresa a la televisión con programa '¡Habla oye!'

El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ confirmó que regresará a la pantalla chica en el programa ¡Habla Oye! que lanzará Carlos Álvarez este domingo, a las 8 p.m, vía Panamericana.

“Carlos Álvarez me dijo que quería volver a trabajar conmigo. Ahora tenemos un programa muy bueno donde trataremos de darle alegría al pueblo con divertidos sketches. Estoy agradecido con Dios por darme esta oportunidad… ¿Si podemos formar una buena dupla? Por supuesto que sí. Carlos es un genio y creo que podemos hacer reír a mucha gente juntos”, declaró ‘Melcochita’ a Perú21.

De otro lado, el humorista contó que sí está cumpliendo con las víctimas del accidente que protagonizara semanas atrás en Paiján (La Libertad).

“A veces hablan que no me preocupo, que no veo por la persona que está en el hospital, que estoy trabajando y no apoyo, pero yo tengo todos los vouchers.

Tengo una obligación y cumpliré con las familias, agregó ‘Melcochita’, quien también decidió postergar su boda civil con su esposa Monserrat Seminario para evitar las habladurías.