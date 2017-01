Melcochita: "No temo a las amenazas"

El actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita,, resto importancia a las presuntas amenazas de muerte de las cuales ha sido víctima en las últimas horas.

“No hago caso por la sencilla razón que no dice nombre ni dónde vive, ni cómo se llama… es una carta anónima que no tiene sentido. Pueden miles poner cualquier cosa y si me pongo a hacerle caso a todo el mundo estaría mal. ¿Qué voy a temer? Al único que le temo es a Dios”, señaló Melcochita.

A su vez, Melcochita reiteró que está cumpliendo con la familia afectada por el accidente de tránsito que protagonizó en Paiján, La Libertad.

“Como ya ha dicho la jueza estoy cumpliendo con todo lo que me ha dado. No temo a las demandas porque sigo cumpliendo con lo que me han dicho y lo hago con papeles, porque a veces hablan en provincia y sale en los periódicos que no cumplo, por eso yo estoy llevando las facturas y los papeles y todo lo que hago. No tengo ningún problema. Déjenme trabajar para poder cumplir”, manifestó ‘Melcochita’.

Pablo Villanueva Melcochita se presentará todos los viernes y sábados de febrero en el teatro Canout con el show “Al son de Melcochita”, espectáculo musical donde hará vibrar al público al son de la salsa y con su mejor repertorio de chistes.

Las entradas para el show están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.