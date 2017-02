'Melcochita': "Esperamos que la película de mi vida nos salga bien"

¿Cómo ha tomado las amenazas de muerte anónimas que ha recibido recientemente?

No les hago caso (a las amenazas) por la única y sencilla razón de que no dice el nombre de la persona ni dónde vive. Es solo una carta anónima (que se difundió en el programa Cuéntamelo todo), la cual no tiene sentido. Miles de personas pueden poner cualquier cosa, y si me pongo a hacerle caso a todo el mundo, yo estaría mal… No tengo miedo, al único que le temo es a Dios.

¿Cómo va su situación luego del accidente que protagonizara en el que hubo dos víctimas?

Estoy cumpliendo con todo lo que me ha dicho la jueza… No temo a las demandas (de familiares de las víctimas) porque sigo cumpliendo con lo que me han dicho y lo hago con papeles, porque a veces hablan que yo no cumplo. Por eso estoy llevando siempre las facturas, los papeles y todo lo que hago. No tengo ningún problema, solo déjenme trabajar para seguir cumpliendo con ellos.

¿En qué quedó el proyecto de su película? ¿Es cierto que alista un nuevo espectáculo?

Esperamos que la película de mi vida nos salga bien. Hemos grabado el tráiler para la promoción y el rodaje empezaría a fines de marzo. Me gustaría que estén Tatiana Astengo, Carlos Carlín y Giovanna Valcárcel…Todos los viernes y sábados de febrero estaré con mi espectáculo ‘¡Al son de Melcochita!’ en el teatro Canout. Es algo nuevo para mi público que casi nunca me ha visto como sonero.