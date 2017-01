Melcochita tras accidente: “Si me perdonan iré al pueblo a hacer una función para los deudos”

Luego de protagonizar un accidente de tránsito que dejó como saldo un fallecido, el comediante Pablo Villanueva Melcochita pidió perdón a los deudos y se comprometió a viajar hasta Paiján (La Libertad), donde sucedió el lamentable incidente, para realizar una función.

“A la familia (le diría), ha sido un accidente. Perdónenme. Ya estoy mandando para la operación, parece que ha salido bien. Algún día si me perdonan iré al pueblo a hacer una función para los deudos. Entiéndanme, compréndanme. Ellos pensaban que estaba mareado, pero no era así”, aclaró Melcochita para el programa Tengo algo que decirte.

Pablo Villanueva contó que pudo conversar con la familia del fallecido y está orando por la salud de la persona que quedó herida.

“Estaban un poquito mal, les hablé y Dios es el que sabe todo, él sabe el destino de las personas, les dije hay que orar y seguir para adelante (…) Yo estoy orando por él señor que está en el hospital y por favor discúlpenme. Hasta donde pueda voy a trabajar para cumplir”, añadió.

Melcochita negó haber pagado para salir de la comisaría donde fue llevado luego del accidente mortal. Además, insistió haber estado sobrio mientras manejaba su camioneta.

“¿Qué dinero? Yo invierto la plata en mi familia. No tengo residencia ni edificio, yo soy pueblo. Voy a Arequipa, a cualquier parte y la gente me quiere. No me han visto ni borracho ni drogado”, aclaró el comediante.

