'Melcochita' tras accidente que dejó un muerto: ‘Ahora la función debe continuar’

Más serio y algo nervioso, el popular ‘Melcochita’ anuncia que hoy retorna a los escenarios tras el accidente que protagonizó días atrás en Paiján, en el que falleció un motociclista y quedó un herido.

¿Cómo se encuentra después del fatal accidente?

Estoy adolorido por dentro, pero voy a cumplir con las familias de las víctimas del accidente. Ya he conversado y no vayan a pensar mal, pero tengo que seguir trabajando para cumplir con ellos.

¿Qué fue lo que sucedió?

Fue un accidente. Yo manejaba porque Monserrat (esposa) estaba cansada, íbamos a pasar las fiestas en el norte con mis hijas. Una moto se cruzó y no pude frenar a tiempo. Fue un accidente que pudo terminar peor.

¿Cuándo volverá a trabajar?

Mi trabajo es ser cómico. Yo tenía un contrato con la barra de la tribuna sur de Alianza Lima para hoy (Día del Hincha Blanquiazul) y tengo que cumplir. No tengo de otra. No soy ingeniero ni abogado, soy comediante. Si no trabajo, no puedo cumplir con los señores (familias de las víctimas).

¿No cree que es muy pronto para volver a los escenarios?

Seguro van a decir ‘Melcocha ha matado y hace reír’. Es mi trabajo, ¡por favor, entiendan! La función debe continuar.

Se le nota muy afectado.

No puedo dormir y tengo que tomar pastillas, porque esto es una pesadilla. No soy una máquina, en mi conciencia está que he matado a una persona y no se lo deseo a nadie… Pero fue un accidente, no es algo que yo hubiese querido hacer.

¿Qué acuerdo tiene con las familias de las víctimas?

Tengo que ayudar al señor (que resultó herido) y pagarle terapias y operación, y a la señora del difunto tengo que pagarle S/20 mil. Voy a cumplir, pero tengo que seguir trabajando, así haya muchas personas que van a hablar mal.

El juez le fijó una caución de 20 mil soles en el proceso…

Sí. Tengo que pagar eso y me parece que la Apdayc va a tratar de darme un adelanto de las regalías de todo el año. Ellos se preocupan mucho por los socios, porque los artistas no tenemos seguro y me van a ayudar. Se van a poner de acuerdo para apoyarme.

Por: Mario Panta / (mpanta@peru21.com)