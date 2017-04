Melania Urbina: “Me reconcilié con ‘La chica dinamita’”

Transformada en el personaje de ‘La chica dinamita’, la actriz Melania Urbina comentó cómo se siente de interpretar nuevamente a la feroz delincuente en el filme peruano Django 2: Sangre de mi sangre.

“Es muy emocionante volver a hacer el personaje luego de 15 años y grabar una película más con Giovanni Ciccia (‘Django’). A ‘La chica dinamita’ le disparan, pero no muere. En parte es mi culpa que la gente pensara que había muerto porque yo lo decía. Me moría de miedo hacer una segunda parte y eso fue en otro momento de mi vida, pero ahora sí quiero hacerlo”, declaró la actriz a Perú21.

“Durante años me relacionaron tanto con ella, es un personaje tan fuerte que me opacó a mí misma. He pasado de quererla a odiarla y luego volver a quererla. Ahora me reconcilié totalmente con ella. Como actriz hay muchos nervios, pero me visto como ella y ya me siento fuerte y achorada”, contó Melania, quien agregó que se mantendrán las escenas de acción y erotismo en la segunda parte.