Médico tildó de "anormales" a los homosexuales y esposa de Katty García le respondió así [VIDEO]

Fuerte y claro. Durante el programa ‘Tengo algo que decirte’, el cirujano David Ruiz Vela tildó a la comunidad LGTB de “anormales”, calificativo que despertó la furia de la esposa de Katty García , Karim Vidal, quien arremetió contra el médico en vivo.

“Yo no le voy a permitir a él ni a nadie en este mundo que me llame anormal a mí o a mis amigas en el canal. Ese señor no tiene idea de lo que está hablando. Hay personas que tienen problemas y están al borde del suicidio por este tema. yo no le voy a permitir que hable así”, dijo la pareja de Katty García en comunicación con Lady Guillén.

Pero eso no fue todo, el cirujano invitado también se atrevió a pronosticar el futuro de la relación entre Katty y Karim. “Ella le va a sacar la vuelta con un muchacho a esta chica”, dijo.

Más adelante, Ruiz Vela agregó que “la mayoría de relaciones lésbicas desde mi experiencia médica son muy tormentosas, tan tormentosas que tienen tremenda violencia psicológica, tanto que no pueden florecer”.

“Una persona como él, un fanfarrón que habla de algo que simplemente él no sabe. Nosotros no tenemos un mes de relación, tenemos mucho tiempo. Él no puede atreverse a decir cuánto va a durar o si somos tóxicas, o si mi hijo va a tener un problema”, aclaró Karim Vela.

Hace unos días, Katty García ofreció una entrevista en la que reveló los detalles de su embarazo y su relación. Ella manifestó que está pasando por la mejor etapa de su vida y no dejará de amar por lo que digan los demás.

