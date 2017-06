Mauricio Diez Canseco: Su esposa lo ‘cuadra’ por llamar ‘bebita’ a Anabel Torres [VIDEO]

Antonella de Groot, la esposa de Mauricio Diez Canseco, demostró que ella lleva los pantalones en su casa y no dudó en ‘cuadrar’ al empresario frente a toda la prensa de espectáculos por llamar ‘bebita’ a Anabel Torres.

Todo ocurrió cuando los periodistas le preguntaron a la modelo si le incomodaba la presencia de la ex bailarina de Agua Bella en un evento organizado por el popular ‘Brad Pizza’. “Sí, obviamente sí me molesta. Creo que como a cualquier mujer no le gusta ninguna ‘ex’”, indicó Antonella de Groot.

En respuesta, Mauricio Diez Canseco intentó defender el haber invitado a Anabel Torres y dijo: “Amor, déjame decirte honestamente que la ‘bebita’ Anabel siempre ha sido una buena amiga, una amiga buena. Es ‘la bebita’”.

Esto provocó que una iracunda Antonella de Grootle respondiera: “¡Oye qué te pasa! Nada de ‘bebita’, la única ‘bebita’ puedo ser yo. La amiga es ‘amiga’,la esposa es ‘bebita’”, le dijo Antonella De Groot a Mauricio Diez Canseco frente a toda la prensa.

Por su parte, Anabel Torres aclaró que la relación que siempre la unió a Mauricio Diez Canseco fue solo amical. “Yo no soy ninguna ‘ex’. Quizás está mal informada. Nosotros somos amigos desde hace muchos años pero nada más. Siempre ha habido una amistad muy fuerte. Nos tenemos cariño, respeto, consideración, pero ¡mi ‘ex’ no es!”, aclaró

