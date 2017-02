Mathías Brivio asegura que “los romances en 'Esto es guerra' no son armados”

¿Qué tal experiencia como conductor radial en el programa El bunker de Onda Cero?

Estoy contento con esta nueva faceta al lado de Rafael Cardozo. Hace un tiempo hice radio y duré un mes nada más por una cuestión de tiempo, pero ahora tengo todas las pilas recargadas. Estoy entrando por Nicola Porcella, quien tiene muchos proyectos a futuro y estoy seguro que va a llegar muy lejos televisivamente. Acá no hay ‘serrucho’ y él sabe todo el cariño que le tengo.

¿Qué te parece que sigan señalando que los romances en Esto es guerra son armados?

Voy a conducir por sexto año el programa y jamás he escuchado que alguien diga: ‘tú te vas a enamorar de él o ella y vas a hacer eso’. Los romances no son armados. Yaco Eskenazi sigue casado con Natalie Vértiz y Nicola Porcella tiene una relación con Angie Arizaga… ¿Qué tal con el ráting? Eso es relativo porque estamos en verano y el encendido baja un poco, pero tenemos 18 puntos.

¿Hay planes para una segunda temporada del programa Mathi Nait, por América TV?

No, todavía no hay nada. Lo que sí me han dicho es que esperemos a terminar el verano para retomar las conversaciones. A mí me gustaría que continuemos con el programa Mathi Nait, así que solo nos toca esperar. Por ahora se están transmitiendo las repeticiones de la primera temporada, pero lo importante es que seguimos en pantallas, aunque sea en repeticiones.