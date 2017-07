Marvel: 'Hawkeye' se fracturó ambos brazos en el rodaje de 'Infinity War' [FOTOS]

Jeremy Renner, actor que le da vida a ‘Hawkeye’, el superhéroe de arco y flecha del universo cinemático de Marvel, sufrió un accidente en el rodaje de ‘Avengers: Infinity War’, y se fracturó su codo derecho y su muñeca izquierda.

► Estos son todos los trajes que ‘Spiderman’ usó desde su creación, hace 55 años

El actor apareció en el ‘Festival de Cine de Karlovy Vary’, en la República Checa, con dos vendas en los brazos, y al ser cuestionado sobre la razón, explicó que “es parte del trabajo” y agregó que seguirá grabando pese a la lesión.

“Soy una especie de solucionador de problemas… El accidente tendrá alguna consecuencia, pero no me impedirá hacer las cosas que necesito hacer. Me curaré rápido. Estoy haciendo todo lo que puedo para sanar rápido”, afirmó.

► Marvel estrenó el primer tráiler de ‘The Inhumans’ y te lo mostramos

Después de que las imágenes de su fractura se hicieran públicas, el actor compartió en Instagram dos fotografías, una burlándose de su situación, y la otra con un mensaje para inspirar a la gente. “No, esto no fue una propuesta de matrimonio. #arreglado #ouch”. Esa fue la descripción a una de sus publicaciones, mientras que en otra decía: “Si te caes siete veces… Levántate ocho! #arreglado #llevalóacabo”.

Una publicación compartida de Jeremy Renner (@renner4real) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:35 PDT

Una publicación compartida de Jeremy Renner (@renner4real) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:40 PDT

Te puede interesar