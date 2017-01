El actor estadounidense Mark Hamill expresó que no se siente nada bien tras las recientes muertes de Carrie Fisher y de su madre, Debbie Reynolds.

Esto dijo el popular ‘Luke Skywalker’ en Entertainment Weekly:

“Aún estoy procesándolo. Todavía es tan reciente. Me siento devastado. No me puedo imaginar lo que su hija, Billie, o su hermano, Todd, o cualquiera de su círculo íntimo está atravesando. Creo que si hablo de ella, tal vez ayude a los fans para sentirse apoyados, pero me siento hipócrita con esa situación, porque no estoy para nada bien. De alguna manera, si entre todos trabajamos para salir adelante, estaremos mejor”.