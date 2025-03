"Sola no voy": Marisol rechazó invitación de Cueva para ir a un hotel

El escándalo sigue a Christian Cueva. Luego de que Pamela López, aún esposa del futbolista, afirmara que hubo coqueteos entre él y la cantante de cumbia Marisol, la artista decidió compartir con el programa 'Amor y Fuego' los mensajes que ambos intercambiaron a lo largo de los años.

Los chats muestran que la conexión entre Cueva y Marisol no es reciente, sino desde hace varios años, cuando el mediocampista aún jugaba en el extranjero y era dirigido por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. En ese entonces, él se autodenominaba el fan número uno de la ‘Faraona de la cumbia’.

En sus primeras interacciones, Christian Cueva expresaba su admiración por la cantante, mientras que ella destacaba el gran momento deportivo que atravesaba el exjugador de Alianza Lima.

Incluso, la artista le propuso comunicarse con su mánager para grabar una canción juntos; sin embargo, la idea nunca concretó, lo que generó la molestia de Marisol, quien dejó de responderle durante varios días.

En varias ocasiones, ambos intentaron coordinar un encuentro, pero este nunca se dio por diversos imprevistos. Uno de los chats más llamativos revela que el futbolista le propuso a la cantante verse en un hotel.

No obstante, la cumbiambera no aceptó debido a su preocupación por ser reconocida en el concurrido distrito de San Isidro y, para evitar ello, sugirió que lo mejor sería postergar su 'tan ansiado' encuentro.

Además, Marisol dejó en claro que "sola no podría ir. Podemos cenar algo en el Siete Sopas o no sé, pero sola no. Yo estaré con mis dos cantantes y mi asistente, porque -si nos ven solos- imagina el problema".

Ruptura de amistad entre Cueva y Marisol

A pesar de que Christian Cueva ya se encontraba en medio de una polémica por dejar a Pamela López para iniciar una nueva relación con Pamela Franco, el '10' mantenía contacto con Marisol.

La artista -inclusive- intentaba aconsejarle sobre su vida personal y su matrimonio; sin embargo, la relación entre ambos cambió repentinamente luego de que ella publicara una foto con la nueva pareja de él.

Este gesto provocó el enojo de 'Aladino', quien respondió compartiendo una imagen junto a Tony Rosado, rival de la cumbiambera, que respondió: “Pareces un niño. No sé por qué te comportas así por una foto".

Después de este 'incidente', Christian Cueva dejó de responder, lo que llevó a Marisol a intentar salvar su amistad con varios mensajes: “Yo soy tu amiga y siempre te he defendido y te he aconsejado”.

