Mario Irivarren exigió “un poco más de ética profesional” a reportera de ‘Amor, amor, amor’

Mario Irivarren mostró su enojo contra una reportera del programa de espectáculos ‘Amor, amor, amor’ por hacerse pasar por periodista de un diario para poder conseguir sus declaraciones.

El integrante de ‘Esto es guerra’ expresó su malestar a través de su cuenta Twitter y exigió a la periodista que aplique la ética a la hora de trabajar.

“Que poco profesional que una reportera se presente como trabajadora de una diario, cuando en realidad es del programa AAA”, se lee en uno de sus tuits y continúo: “Un poco más de ética profesional a la hora de trabajar. Ya que eso es parte de la formación universitaria que reciben”.

Además, Mario Irivarren pidió a la reportera que no manche el nombre de sus colegas y del periodismo con una actitud “incorrecta”. Y aclaró que su vida personal no es de “interés nacional” por eso no declarará nada al respecto.

