Mario Irivarren estaba enamorado de Alejandra Baigorria pero ella nunca le hizo caso

Mario Irivarren:http://peru21.pe/noticias-de-mario-irivarren-68036 inició su participación en la temporada de verano de Esto es Guerra con una confesión que dejó helados a sus seguidores.

El integrante de los leones reveló haber estado enamorado de Alejandra Baigorria, con quien compartió buenos momentos años atrás cuando ambos participaban del reality ‘Combate’.

La confesión de Mario Irivarren ocurrió cuando este reencontró con su gran amiga en el detrás de cámaras del programa.

“Yo la quiero a Ale. Tú sabes que yo vivía enamorado de Alejandra Baigorria un tiempo”, dijo el ‘guerrero’, quien aprovechó la oportunidad para abrazar a la concursante:

“Nunca me hizo caso, si te contara todos los desplantes que me hizo. La verdad que cuando yo intentaba conquistar a Alejandra, ella vivía enamorada de Mario Hart. La diferencia de edades, el contraste era bastante. Yo todavía era la ‘calavera coqueta’, ahora ya me veo mayor”, declaró.