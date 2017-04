Mario Hart y Korina Rivadeneira: Mijael Garrido Lecca y Magaly Medina criticaron las irregularidades del matrimonio [VIDEO]

El matrimonio entre Mario Hart y Korina Rivadeneira sigue dando que hablar. Los conductores de ‘90 Matinal’ Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca criticaron las irregularidades del compromiso realizado en Huaral.

Como se recuerda, la municipalidad de la ciudad ordenó la investigación inmediata del caso y separó a la funcionaria que permitió la ceremonia.

Cuando el conductor de Latina presentó el informe en el noticiero, no pudo evitar comentar al respecto y condenó que se realicen irregularidades en procesos legales.

“Y este tema señores es muy importante no por quiénes sean los novios, porque eso no es relevante sino porque no se puede torcer la ley. La verdad todo parece indicar que aquí se ha torcido”, indicó.

Al terminar la nota, su compañera Magaly Medina hizo hincapié en el aspecto legal de la polémica boda.

“Acá va más allá de eso como dice Mijael. Se torció la ley para beneficiar a un par de personas que por supuesto no tienen ningún tipo de corona, como no lo tenemos ninguno de los ciudadanos cuando queremos casarnos (…) Hay que demostrar que verdaderamente vives en esa ciudad, si no lo dice en tu DNI tienes que ir donde un notario para que lo certifique. ¿Qué pasó en este caso? Se saltaron esas normas”, aseveró la periodista.

