Mario Hart y Korina Rivadeneira: Habló por primera vez la funcionaria que los casó [Video]

Mario Hart y Korina Rivadeneira se casaron por civil el último 21 abril gracias a una funcionaria que permitió esta unión a pesar de que los documentos que presentaron estos ‘chicos reality’ eran presuntamente falsos. ¿De quién se trata? Pues de María Victoria Gonzales Matos, ex subgerente de Registros Civiles de la Municipalidad de Huaral.

En declaraciones al dominical Día D, Gonzales Matos aseguró que ella sí había recibido todos los papeles en regla. “Recibí la copia legalizada del DNI de Mario Hart y la partida de nacimiento de Korina Rivadeneira. Todo está conforme a ley”, declaró.

*[Mario Hart y Korina Rivadeneira podrían ir presos por irregularidades en su boda]*_

Sin embargo, cuando le preguntaron por las irregularidades que la comuna de Huaral habría encontrado en la boda civil de Mario Hart y Korina Rivadeneira, Gonzales Matos solo respondió por una: a la del supuesto domicilio presentado por los contrayentes.

Como se sabe, la venezolana había certificado que vivía en un hotel de Huaral y, este inmueble, le pertenecía al padre del cómico Manolo Rojas.

“Que viva o no viva (en el hotel del papá de Manolo Rojas) no es de mi incumbencia. Yo no voy a mandar a investigar, imagínese si hago eso con todos los expedientes de las personas que se casan”, argumentó.

Asimismo, Gonzales Matos indicó haber inutilizado la partida matrimonial de los esposos porque “el acta de celebración debía ser canjeada por la partida matrimonial y como no vinieron, el día sábado la inutilicé”.

En otro pasaje del reportaje, la ex funcionaria edil señaló que tiene “la conciencia tranquila”. Además, recalcó que “tengo 35 años de servicio y no voy a ensuciar mi trayectoria”.

