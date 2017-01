Mario Hart sobre declaraciones de Leslie Shaw: "No voy a entrar en ese circo"

Luego de regresar de su vacaciones en Cancún, Mario Hart evitó opinar sobre las declaraciones de su ex pareja Leslie Shaw, quien dijo ya “está quemado” en su vida.

“Entiendo que ella siga diciendo muchas cosas, dando a entender muchas cosas. Entiendo que es lo que está pasando, pero jamás pensaría en entrar en ese circo”, señaló Mario Hart en ‘América espectáculos’.

Sin embargo, el piloto de carreras no descartó volver a coincidir en un show con la sexy rubia. “Yo no puedo decirle a algún empresario a quién debe contratar o a quién no. Mientras no nos junte en un escenario, yo voy y cumplo mi trabajo, con mi show y ya”, dijo Mario Hart.

[Korina Rivadeneira celebró Año Nuevo con Mario Hart en el Caribe]

Por otro lado, Hart sigue jugando al misterio con respecto a su supuesta relación con Korina Rivadeneira, con quien viajó por Año Nuevo.

[Korina Rivadeneira: ‘Me sorprendió el regalo de Mario Hart’]

“Quién sabe si pasó o no (declaración). De mi vida privada prefiero no entrar en detalles y menos sobre mi relación amical o como sea con Korina”, refirió Mario Hart.

“Korina es espectacular y siempre está linda. Felizmente allá (Cancún) no nos conoce mucha gente y uno puede pasar tranquilo”, agregó, sin confirmar si llegó a declararle su amor o no.