El piloto Mario Hart y la venezolana Korina Rivadeneyra respondieron nuevamente a las interrogantes sobre su apurado matrimonio.

“Es lamentable que estemos aquí hablando sobre por qué nos casamos en lugar de celebrando”, dijo Mario Hart en el programa ‘En Boca de Todos’.

“Nos casamos rápido porque nos amamos. Fue una decisión totalmente nuestra”, indicó, tras comentar que sabía que el caso sería mediático, pero no esperaban tantas especulaciones.

Korina Rivadeneira denuncia maltrato

“Yo en ningún momento me he aprovechado de esto. No he usado el matrimonio como un recurso”, dijo Korina, tras comentar que hace un mes empezó a afrontar los problemas legales. Según denunció la venezolana, Migraciones y la Policía han cometido una serie de atropellos contra ella.

“Me han tratado como una delincuente cuando no lo soy”, dijo llorando Korina Rivadeneira, mientras Mario Hart la consolaba.

“Saben que nos amamos y se van por otro lado. Lo que ellos tienen es pura maldad”, señaló Korina, tras sindicar al canal de la competencia de todos estos ataques.

La venezolana lamentó que la gente se burlara porque pidió al Gobierno que atienda su caso.

“Yo solo he trabajado”

Korina Rivadeneira no pudo contener el llanto y abrumada relató que estaba en el Perú desde los 17 años. Detalló que abandonó Venezuela por la situación política que afronta su país, donde sus familiares han sido asaltados y han pasado penurias.

La venezolana, de 25 años, pidió que la traten con justicia y no se aprovechen de la situación. “Yo he trabajado. Yo solo he trabajado. No he hecho daño a nadie”, dijo con la voz quebrada.

